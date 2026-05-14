Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:41, 14 мая 2026Россия

Новый уполномоченный по правам человека в России дала первый комментарий

Новый омбудсмен Лантратова пообещала поддерживать участников СВО и их семьи
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что приоритетом ее работы станет поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Ее первый комментарий приводит ТАСС.

«В фокусе моего внимания — жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав. Безусловный приоритет — участники СВО и их близкие», — сказала Лантратова.

Омбудсмен сообщила, что будет внимательно следить за обращениями граждан. По ее словам, поддержка необходима людям с инвалидностью, детям-сиротам, пожилым и семьям с детьми.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет. Новый уполномоченный уже принесла присягу и официально вступила в должность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

    Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

    Российский фондовый рынок вновь растерял оптимизм

    Певицу Оливию Родриго обвинили в сексуализации детей

    Малышева призвала россиян вызывать скорую минута в минуту при одном симптоме

    В России представили рекомендации для формирования ответственного отцовства и материнства

    С туристкой расправились в день рождения и бросили у больницы в инвалидной коляске

    В России отреагировали на запрет числа 67 на уроках в школе

    63-летняя стоматолог расправилась с бойфрендом за перевод денег женщине в Молдавию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok