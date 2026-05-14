Новый уполномоченный по правам человека в России дала первый комментарий

Новый омбудсмен Лантратова пообещала поддерживать участников СВО и их семьи

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что приоритетом ее работы станет поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Ее первый комментарий приводит ТАСС.

«В фокусе моего внимания — жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав. Безусловный приоритет — участники СВО и их близкие», — сказала Лантратова.

Омбудсмен сообщила, что будет внимательно следить за обращениями граждан. По ее словам, поддержка необходима людям с инвалидностью, детям-сиротам, пожилым и семьям с детьми.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет. Новый уполномоченный уже принесла присягу и официально вступила в должность.