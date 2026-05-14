Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» Никиту Медведева оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Медведева оштрафовали «за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча и за неспортивное поведение». Также санкциям подвергся главный тренер нижегородцев Вадим Гаранин — его оштрафовали на десять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Инцидент между болельщиками и Медведевым произошел после окончания домашнего матча нижегородцев с ЦСКА. В поединке 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) они уступили «армейцам» со счетом 1:2. Медведев раскритиковал болельщиков команды за плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского.

«Эти болельщики могут нас больше не поддерживать. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать», — сказал Медведев. Позже он принес извинения.

Футболисты «Пари НН» находятся на 15-м месте, они отстают от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на три балла. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая, начнется он в 18:00 мск.