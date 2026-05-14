Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

19:29, 14 мая 2026

Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» Медведева оштрафовали на 300 тысяч
Владислав Уткин

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» Никиту Медведева оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Медведева оштрафовали «за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча и за неспортивное поведение». Также санкциям подвергся главный тренер нижегородцев Вадим Гаранин — его оштрафовали на десять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Инцидент между болельщиками и Медведевым произошел после окончания домашнего матча нижегородцев с ЦСКА. В поединке 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) они уступили «армейцам» со счетом 1:2. Медведев раскритиковал болельщиков команды за плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского.

«Эти болельщики могут нас больше не поддерживать. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать», — сказал Медведев. Позже он принес извинения.

Футболисты «Пари НН» находятся на 15-м месте, они отстают от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на три балла. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая, начнется он в 18:00 мск.

