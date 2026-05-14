19:25, 14 мая 2026Авто

Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

Changan объявил о скором старте продаж в РФ обновленного Uni-V с мощным мотором
Марина Аверкина

Фото: ООО «Чанъань Моторс Рус»

Changan анонсировал в России продажи обновленного лифтбека Uni-V. Главные изменения — под капотом. О новинке стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру». Цены и точную дату старта продаж компания пока не раскрыла.

Автомобиль оснастили новым двухлитровым турбомотором с чугунным блоком цилиндров. Он развивает 235 лошадиных сил и 390 Ньютон-метров крутящего момента, тогда как прежний полуторалитровый двигатель выдавал 181 силу. В паре с ним работает восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач Aisin. Разгон до 100 километров в час сократился с 7,5 до 6,8 секунды.

Длина модели составляет 4740 миллиметров, ширина — 1838 миллиметров, высота — 1430 миллиметра, колесная база — 2750 миллиметров, дорожный просвет — 152 миллиметра.

Автомобиль оснастили активным задним спойлером, который, по словам производителя, увеличивает прижимную силу, повышая курсовую устойчивость. В салоне появился спортивный руль, алюминиевые подрулевые лепестки, а также черный потолок. В оформлении использована замша. Специально для российский покупателей автомобиль получил расширенный зимний пакет, в который входят обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекол.

В список оснащения вошли шесть подушек безопасности, встроенный видеорегистратор, телематическая система с сервисами Яндекса, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, электропривод крышки багажника и полноразмерное запасное колесо.

Ранее российский производитель электромобилей и гибридов — Evolute — сообщил о выходе на рынок обновленной модели i-Sky, стоимость которой пока не объявлена.

