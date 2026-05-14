Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

Житель Казани Михаил (фамилия неизвестна) доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом. Материал публикует Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянин начал путешествие в начале апреля, рассчитывая преодолеть путь за два-три месяца. При этом он ночевал в палатке, гостиницах или у подписчиков собственного блога.

В результате мужчина преодолел путь через Казахстан и Узбекистан, проехав 4,2 тысячи километров и достигнув конечной цели за 38 дней. Михаил рассказал, что по дороге познакомился с другими путешественниками. Например, с англичанином, который шел пешком в Индию.

Ранее в мае в Красноярск вернулся необычный путешественник с аккордеоном. Музыкант-самоучка по имени Климентий Калужский из Магадана исколесил полстраны на велосипеде с музыкальным инструментом в руках.