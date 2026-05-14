19:31, 14 мая 2026

Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

Диетолог Редондо: Два-три яйца в день не увеличивают риск заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Диетолог Лусия Редондо призвала не демонизировать яйца, но и не злоупотреблять ими. В разговоре с изданием HuffPost она раскрыла безвредное для сердечно-сосудистой системы количество этого продукта.

«Употребление двух или трех яиц в день не представляет никакой проблемы. Это не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула специалистка. Она также обратила внимание на то, что людей, которые едят яйца на завтрак, критикуют чаще, чем тех, кто выбирает для первого приема пищи намного более вредные продукты, к примеру, печенье.

Если говорить о питании в целом, то, по ее мнению, отдавать предпочтение стоит минимально обработанным продуктам. Кроме того, для здоровья важно поддерживать микрофлору кишечника и выработать устойчивые пищевые привычки, вместо того чтобы резко ограничивать себя в той или иной еде, добавила Редондо.

Ранее диетолог Мэгги Мун предупредила некоторых людей об опасности гранатов. По ее словам, этот фрукт содержит много калия, который вреден при болезнях почек.

