Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

Богомаз: Врио брянского губернатора Ковальчук не будет бояться каждого шороха

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук не будет бояться каждого шороха благодаря опыту работы в ЛНР. Об этом заявил экс-губернатор российского региона Александр Богомаз, чьи слова приводит ТАСС.

Бывший чиновник объяснил, что Ковальчук прошел большой путь, знает систему управления и работы ЖКХ.

«Егор Викторович отработал в фронтовом регионе — Луганской Народной Республике, мы — прифронтовой регион. Я уверен в том, что наш губернатор не будет бояться каждого шороха, он все это знает, он специалист и профессионал», — сказал Богомаз.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. В этот же день президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора российского приграничного региона.