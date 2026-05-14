Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 14 мая 2026Россия

Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

Богомаз: Врио брянского губернатора Ковальчук не будет бояться каждого шороха
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Богомаз

Александр Богомаз . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук не будет бояться каждого шороха благодаря опыту работы в ЛНР. Об этом заявил экс-губернатор российского региона Александр Богомаз, чьи слова приводит ТАСС.

Бывший чиновник объяснил, что Ковальчук прошел большой путь, знает систему управления и работы ЖКХ.

«Егор Викторович отработал в фронтовом регионе — Луганской Народной Республике, мы — прифронтовой регион. Я уверен в том, что наш губернатор не будет бояться каждого шороха, он все это знает, он специалист и профессионал», — сказал Богомаз.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. В этот же день президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора российского приграничного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    В России ответили на угрозы Зеленского после ударов по Киеву

    Российского историка объявили в розыск

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok