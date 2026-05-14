Одна страна ввела запрет на экспорт сахара

Власти Индии ввели запрет на экспорт сахара. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Генеральной дирекции внешней торговли республики.
Под запрет также попадает сахар-сырец, белый сахар и рафинированный.
«Политика в отношении экспорта сахара <...> изменена с категории "ограниченный" на категорию "запрещенный" с немедленным вступлением в силу и действием до 30 сентября 2026 года или до получения дальнейших распоряжений», — говорится в заявлении.
Данные меры направлены на увеличение предложения сахара на внутреннем рынке, что должно помочь в сдерживании роста цен в условиях сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.
