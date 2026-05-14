08:12, 14 мая 2026

Одна страна ввела запрет на экспорт сахара

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Власти Индии ввели запрет на экспорт сахара. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Генеральной дирекции внешней торговли республики.

Под запрет также попадает сахар-сырец, белый сахар и рафинированный.

«Политика в отношении экспорта сахара <...> изменена с категории "ограниченный" на категорию "запрещенный" с немедленным вступлением в силу и действием до 30 сентября 2026 года или до получения дальнейших распоряжений», — говорится в заявлении.

Данные меры направлены на увеличение предложения сахара на внутреннем рынке, что должно помочь в сдерживании роста цен в условиях сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров предсказал торговле России и Индии двукратный рост.

