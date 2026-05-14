18:11, 14 мая 2026

По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

Следователи попросили избрать домашний арест продюсеру Михаилу Кувшинову
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца Михаилу Кувшинову, саунд-продюсеру певицы Линды (Светланы Гейман). Об этом пишет ТАСС.

Кувшинов проходит подозреваемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Рассмотрение ходатайства состоится в ближайшее время.

Поводом для следственных действий стал конфликт Линды с композитором Максимом Фадеевым из-за авторских прав на песни «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие. Певица проходит по делу свидетелем.

12 мая Линду задержали в Москве и силой доставили на допрос. Стражи порядка пришли с обыском в офис компании «Профит», владельцем которой является гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Допрос артистки длился восемь часов. Вместе с ней на допросе также присутствовали Кувшинов и руководитель «Профита» Дарья Шамова.

