Поцелуй в плечо стал катализатором побоища мигрантов на российской птицефабрике

Воробьев: Массовая драка на птицефабрике в Синявино началась с поцелуя в плечо

Поцелуй в плечо стал катализатором массовой драки между бангладешцами и узбеками на птицефабрике в Синявино Ленинградской области. Об этом рассказал 78.ru представитель приезжих из Южной Азии Артем Воробьев.

«Поцелуй, это не в сексуальном плане. Там работало два человека: бангладешец и молодой узбек на одном участке, пошучивали друг над другом. Наш (мигрант из Бангладеш) в дружеской форме его приобнял и в плечо поцеловал. Тот сначала возмутился, потом руки пожали, все было хорошо, никакого конфликта», — пояснил он. Позже отец узбека узнал об инциденте, собрал соотечественников, и они пошли в модульный дом на территории предприятия, где жили бангладешцы.

Во время пересменки началась массовая драка, переросшая в вооруженное нападение узбеков с применением палок, арматуры и ножей. Одному мигранту из Бангладеш проломили череп — он в тяжелом состоянии, еще 21 человек госпитализирован с переломами. Среди узбеков, по данным Воробьева, пострадал один человек, у него травма руки.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что первопричиной драки стал языковой барьер и разные ценности. В бой шли палки, молотки и даже топоры. Пострадали около двадцати человек, шесть — в тяжелом состоянии. Остановили побоище ОМОН и Росгвардия.