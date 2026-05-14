Раскрыта личность прослывшего легендой на модном показе мужчины

14:07, 14 мая 2026

Прослывший легендой на показе Comma мужчина оказался австралийским бизнесменом
Мария Винар

Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Журналисты раскрыли личность жителя Австралии, который случайно попал на модный показ бренда Comma в Сиднее и прослыл легендой. Детали опубликованы на портале Yahoo.

Им оказался основатель крупнейшей выставки скульптур Sculpture by the Sea, которая ежегодно проводится под открытым небом в Австралии. Дэвид Хэндли признался, что видел манекенщиков, но предположил, что показ проходил подальше от лестницы и пляжа. «Когда я дошел примерно до этого места, меня вдруг осенило: "Я — главная модель"», — сказал он, указав на ступени в середине лестницы.

Бизнесмен объяснил, что живет рядом с пляжем и каждое утро ходит к океану. Однако в тот день он перепутал место купания и случайно попал на дефиле. По его словам, он уже принес извинения дизайнеру.

Ранее сообщалось, что в соцсетях завирусилось видео, в котором Хэндли поплавал в океане во время модного показа Comma. Пользователи платформ восхитились беззаботностью австралийца и назвали его звездой модного шоу.

