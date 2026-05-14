Регионам России спишут кредиты на миллиарды рублей

Шести регионам России спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба.
Мера коснется Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Этим регионам спишут две трети задолженности по бюджетным займам в общей сложности на 19 миллиардов рублей.
«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных и новых инвестиционных проектов», — пояснили в правительстве.
Решение списать задолженности позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать дальнейшее совершенствование экономики и качества жизни граждан.
В конце апреля президент России Владимир Путин поддержал предложение, позволяющее регионам отложить срок погашения долгов по бюджетным кредитам. Изначально планировалось, что регионы погасят свои задолженности в 2026 году, но «Единая Россия» выступила с инициативой о переносе времени выплат на более поздний период. Общая сумма задолженностей субъектов по данной статье расходов в этом году составляет порядка 100 миллиардов рублей, указал президент, но нагрузка на регионы и без того достаточно высока.