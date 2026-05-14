Регионам России спишут кредиты на миллиарды рублей

Шести регионам России спишут две трети долгов по кредитам на 19 млрд рублей

Шести регионам России спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба.

Мера коснется Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Этим регионам спишут две трети задолженности по бюджетным займам в общей сложности на 19 миллиардов рублей.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных и новых инвестиционных проектов», — пояснили в правительстве.

Решение списать задолженности позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать дальнейшее совершенствование экономики и качества жизни граждан.

В конце апреля президент России Владимир Путин поддержал предложение, позволяющее регионам отложить срок погашения долгов по бюджетным кредитам. Изначально планировалось, что регионы погасят свои задолженности в 2026 году, но «Единая Россия» выступила с инициативой о переносе времени выплат на более поздний период. Общая сумма задолженностей субъектов по данной статье расходов в этом году составляет порядка 100 миллиардов рублей, указал президент, но нагрузка на регионы и без того достаточно высока.