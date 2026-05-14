Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 14 мая 2026Экономика

Регионам России спишут кредиты на миллиарды рублей

Шести регионам России спишут две трети долгов по кредитам на 19 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Шести регионам России спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба.

Мера коснется Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Этим регионам спишут две трети задолженности по бюджетным займам в общей сложности на 19 миллиардов рублей.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных и новых инвестиционных проектов», — пояснили в правительстве.

Решение списать задолженности позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать дальнейшее совершенствование экономики и качества жизни граждан.

В конце апреля президент России Владимир Путин поддержал предложение, позволяющее регионам отложить срок погашения долгов по бюджетным кредитам. Изначально планировалось, что регионы погасят свои задолженности в 2026 году, но «Единая Россия» выступила с инициативой о переносе времени выплат на более поздний период. Общая сумма задолженностей субъектов по данной статье расходов в этом году составляет порядка 100 миллиардов рублей, указал президент, но нагрузка на регионы и без того достаточно высока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok