Россия резко нарастила вывоз халяльной продукции

Глава «Агроэкспорта» Ильюшин: Экспорт халяльной еды из России вырос на 86 %

За последние пять лет суммарные объемы экспорта российской халяльной продукции выросли на 86 процентов и по итогам 2025-го достигли отметки в 388 миллионов долларов в денежном выражении. О резком росте вывоза соответствующей исламским нормам еды заявил глава федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его слова приводит ТАСС.

Халяльная продукция представляет собой продукты питания и блюда, которые разрешены к употреблению мусульманам. Она отличается отсутствием вредных добавок и ингредиентов. К ней не относятся продукты, содержащие кровь животных, мясо хищников, свинина и алкоголь.

Основными категориями вывозимой из России халяльной продукции, отметил Ильюшин, сейчас являются мясо и мясные субпродукты. Речь идет в том числе о курятине, ее экспорт в прошлом году достиг 252 миллионов долларов, пояснил он. Суммарные объемы вывоза мясной халяльной продукции глава отраслевой организации оценил в 360 миллионов долларов.

Главными покупателями в 2025-м стали ближневосточные государства. На долю Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирана пришлось более 90 процентов российского халяльного экспорта. На этом фоне Ильюшин призвал поставщиков искать новые рынки сбыта, чтобы критически не зависеть от нескольких экспортных направлений.

Некоторые российские компании также экспортируют на Ближний Восток халяльное молоко. В прошлом году соответствующий сертификат получил комбинат «Ялуторовский», в котором производят ультрапастеризованное молоко под брендом «Простоквашино». Полученный документ позволил компания H&N отправлять продукцию в ОАЭ и другие государства Персидского залива.