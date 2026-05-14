13:16, 14 мая 2026Экономика

Россиян призвали не жить в гаражах

Риелтор Георгиева: Гараж нельзя использовать как жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Гараж нельзя использовать как жилье, даже если оборудовать его спальным местом, кухней и санузлом. Об этом заявила юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева в разговоре с «Москвой 24».

Так специалист прокомментировала набирающий популярность тренд в Москве — жители столицы все чаще покупают гаражи для проживания на фоне высоких цен на квартиры. По словам Георгиевой, легально превратить гараж в квартиру практически невозможно. Для этого постройка должна располагаться в жилой зоне, иметь окна и центральные коммуникации, разрешение на которые не получится получить для гаража. Кроме того, помещение должно отвечать строительным, санитарно-техническим и пожарным нормам.

Юрист подчеркнула, что самостоятельная врезка в городские сети карается штрафом в размере 10-15 тысяч рублей, а использование гаража не по назначению — штрафом в размере 0,5-1 процент от кадастровой стоимости участка, минимум 10 тысяч рублей. Если гараж находится в собственности, при отказе устранять нарушения его могут снести или изъять.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще интересоваться домами из морских контейнеров.

