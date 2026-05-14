Си Цзиньпин назвал историческим визит Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим

Председатель КНР Си Цзиньпин во время банкета назвал визит президента США Дональда Трампа в Китай историческим. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает агентство Reuters.

«Сегодня мы с президентом Трампом провели обстоятельный обмен мнениями о китайско-американских отношениях, а также о международной и региональной динамике», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая самыми важными двусторонними отношениями в мире и призвал никогда не допускать ошибок в этом взаимодействии.

Лидер КНР добавил, что Вашингтону и Пекину не стоит соперничать, поскольку от конфронтации все стороны проиграют, а от сотрудничества — будут в выигрыше.

«Наши страны должны быть партнерами, а не соперниками», — отметил он.

Во время переговоров с Дональдом Трампом Си Цзиньпин задал ему жизненно важный вопрос. Председатель КНР спросил, удастся ли Вашингтону и Пекину преодолеть «ловушку Фукидида».