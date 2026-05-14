В США рассказали о планах создать совместный с Китаем совет

Бессент: Создание инвестиционного совета позволит Китаю инвестировать в США

США и КНР обсуждают создание совместного инвестиционного совета, работа которого даст китайским компаниям возможность вкладываться в «нечувствительные к кризису отрасли». О таких планах рассказал глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент, которого цитирует Bloomberg.

Заявления министра прозвучали по итогам первого дня визита делегации Белого дома в Пекин, куда вместе с президентом Дональдом Трампом прилетели ведущие американские бизнесмены, включая главу самой дорогой компании в мире — гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

В связи с этим ожидалось, что одним из главных обсуждаемых сторонами вопросов, помимо международной политики, станет получение одобрения Китая на покупку передовых чипов Nvidia H200 для искусственного интеллекта, поставки которых являются непростым вопросом в рамках так называемой войны чипов. В начале года власти КНР разрешили трем компаниям купить 400 тысяч таких чипов, что было приурочено к поездке Хуанга в страну.

Бессент 14 мая заявил, что ему неизвестно о каких-либо сообщениях по поводу заключения сделки с этими чипами.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что торговые делегации США и Китая провели продуктивные переговоры. По его словам, «снова и снова подтверждается, что в торговой войне нет победителей», а «суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве». Трамп в свою очередь заявил, что они с его китайским коллегой «давно знакомы» и он считает его «великим лидером», о чем президент США говорит всем, хотя «людям это иногда не нравится».