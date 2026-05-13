Глава самой дорогой компании мира отправился с Трампом в Китай

Гендиректор Nvidia отправился в Китай вместе с Трампом

Сооснователь и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг в числе других руководителей американских корпораций отправился вместе с президентом США Дональдом Трампом в КНР. Как пишет Bloomberg, имеющий китайские корни глава самой дорогой в мире компании стал участником визита, «добавленным в последний момент», поскольку до вторника в числе спутников Трампа он не фигурировал.

«Генеральный директор Nvidia был замечен на взлетной полосе при посадке в президентский самолет», — сообщает агентство, отмечая, что также вместе с главой Соединенных Штатов в Китай летят Тим Кук, Илон Маск, представители Boeing, Goldman Sachs и других компаний.

«Я попрошу президента Си Цзиньпина, лидера исключительной значимости, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудеса и помочь вывести Китайскую Народную Республику на еще более высокий уровень!» — поделился Трамп.

Американский производитель чипов Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила 4,5 триллиона долларов. Полутора годами ранее она впервые поднялась выше двух триллионов. Согласно текущим данным, этот показатель составляет 5,36 триллиона долларов. Стремительный рост котировок основанной более 30 лет назад компании усилился в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для широкой публики.

Как ожидается, главным вопросом, связанным с Nvidia, в ходе визита Трампа станет получение одобрения Пекина на покупку передовых чипов Nvidia H200 для ИИ, поставки которых являются непростым вопросом в рамках так называемой войны чипов. В начале года власти КНР разрешили трем компаниям купить 400 тысяч таких чипов, что было приурочено к поездке Хуанга в страну.