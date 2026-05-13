Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:14, 13 мая 2026Экономика

Глава самой дорогой компании мира отправился с Трампом в Китай

Гендиректор Nvidia отправился в Китай вместе с Трампом
Дмитрий Воронин

Фото: Mike Blake / Reuters

Сооснователь и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг в числе других руководителей американских корпораций отправился вместе с президентом США Дональдом Трампом в КНР. Как пишет Bloomberg, имеющий китайские корни глава самой дорогой в мире компании стал участником визита, «добавленным в последний момент», поскольку до вторника в числе спутников Трампа он не фигурировал.

«Генеральный директор Nvidia был замечен на взлетной полосе при посадке в президентский самолет», — сообщает агентство, отмечая, что также вместе с главой Соединенных Штатов в Китай летят Тим Кук, Илон Маск, представители Boeing, Goldman Sachs и других компаний.

«Я попрошу президента Си Цзиньпина, лидера исключительной значимости, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудеса и помочь вывести Китайскую Народную Республику на еще более высокий уровень!» — поделился Трамп.

Материалы по теме:
«Мы приближаемся к порогу» Писатели и философы помогли ИИ обрушить рынок акций на сотни миллиардов долларов. Как это произошло?
«Мы приближаемся к порогу»Писатели и философы помогли ИИ обрушить рынок акций на сотни миллиардов долларов. Как это произошло?
7 марта 2026
«Ты нормальная? Он же ненастоящий!» Соцсети переполнены роликами с ИИ-животными. В чем их опасность?
«Ты нормальная? Он же ненастоящий!»Соцсети переполнены роликами с ИИ-животными. В чем их опасность?
20 апреля 2026

Американский производитель чипов Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила 4,5 триллиона долларов. Полутора годами ранее она впервые поднялась выше двух триллионов. Согласно текущим данным, этот показатель составляет 5,36 триллиона долларов. Стремительный рост котировок основанной более 30 лет назад компании усилился в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для широкой публики.

Как ожидается, главным вопросом, связанным с Nvidia, в ходе визита Трампа станет получение одобрения Пекина на покупку передовых чипов Nvidia H200 для ИИ, поставки которых являются непростым вопросом в рамках так называемой войны чипов. В начале года власти КНР разрешили трем компаниям купить 400 тысяч таких чипов, что было приурочено к поездке Хуанга в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

    Названы возможные переговорщики с Россией от Европы

    Китай закрыл глаза на свои же санкции ради визита госсекретаря США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok