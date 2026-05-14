Москвичам назвали время прихода жары

Синоптик Позднякова: В Москве в воскресенье ожидается плюс 26 градусов

В воскресенье, 17 мая, воздух в Москве может прогреться до плюс 26 градусов Цельсия. Об этом RT заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 15 мая, столичный регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, который проявит себя кратковременными дождями. В течение дня возможны грозы. Ночью ожидается облачная погода с температурой плюс 12-14 градусов. Днем ожидается от плюс 20 до плюс 22 градусов. В пятницу начнет усиливаться юго-восточный ветер — днем его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

В выходные будет переменная облачность. В субботу, 16 мая, вероятны кратковременные дожди. Ночью в субботу температура составит плюс 13-15 градусов, днем ожидается плюс 22-24 градуса. В воскресенье, 17 мая, ночью потеплеет до плюс 14-16 градусов, днем столбики термометров покажут плюс 25-26 градусов.

Начало следующей недели может подходить под категорию «жаркая погода», предупредила синоптик.

Ранее в Московской области до пятницы, 15 мая, ввели желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Также в регионе действует предупреждение о грозах.