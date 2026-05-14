12:53, 14 мая 2026Экономика

Жителей Подмосковья предупредили об опасности

В Подмосковье ввели желтый уровень опасности из-за риска пожаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров ввели в Московской области до пятницы, 15 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о пожарной опасности действует до 00:00 15 мая. Отмечается, что в течение суток четверга, 14 мая, в Каширском районе области объявлен четвертый класс пожарной опасности (высокая). При таком уровне опасности вероятность возникновения пожаров оценивается как ниже средней.

Кроме того, в регионе до 21:00 14 мая действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что четверг, 14 мая, станет вторым днем начала отсчета летней погоды в столице. По словам синоптика, в ближайшие дни в столичном регионе продолжатся процессы потепления — показания термометров будут расти как минимум до середины следующей недели.

