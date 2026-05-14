16:28, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от рака весенний овощ

Врач Коновалов заявил, что редиска защищает от рака простаты и катаракты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: lunamarina / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале весенний овощ, полезный для зрения и защищающий от рака. Его доктор назвал в выпуске передачи, доступном на сайте телеканала.

По словам врача, защититься от рака помогает редиска. Коновалов рассказал, что в этом продукте содержатся глюкозинолаты — вещества, обладающие антиоксидантными свойствами и защищающие организм от злокачественных новообразований. По словам врача, 30 граммов редиски в день достаточно, чтобы снизить риск развития рака простаты и легких на 32 процента.

Кроме того, в этом овоще содержится большое количество витамина С, предупреждающего развитие катаракты — заболевания глаз, при котором мутнеет хрусталик и острота зрения теряется. «Доказано, что, когда у человека в плазме крови витамина С достаточно, катаракта не развивается», — заключил Коновалов.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Романова назвала продукты, укрепляющие сосуды. К ним она отнесла капусту, петрушку и шпинат.

