Россиянин 30 лет прятал арсенал гранат и оружия на заброшенном заводе

В Северной Осетии у россиянина нашли спрятанный 30 лет назад арсенал

В Северной Осетии сотрудники полиции и ФСБ обнаружили арсенал оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в 1990 году мужчина выкупил складское помещение на территории бывшего консервного завода и оборудовал там тайник с оружием. В схроне было шесть единиц огнестрельного оружия, 18 тысяч патронов разного калибра, 84 единицы взрывных устройств, в том числе ручные и реактивные противотанковые гранаты и гранатометные выстрелы и залпы. Подозреваемый житель Владикавказа задержан.

Ранее сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД раскрыли масштабную схему подпольных оружейников в 41 регионе России.