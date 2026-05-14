12:35, 14 мая 2026

Россиянин 30 лет прятал арсенал гранат и оружия на заброшенном заводе

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Северной Осетии сотрудники полиции и ФСБ обнаружили арсенал оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в 1990 году мужчина выкупил складское помещение на территории бывшего консервного завода и оборудовал там тайник с оружием. В схроне было шесть единиц огнестрельного оружия, 18 тысяч патронов разного калибра, 84 единицы взрывных устройств, в том числе ручные и реактивные противотанковые гранаты и гранатометные выстрелы и залпы. Подозреваемый житель Владикавказа задержан.

Ранее сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД раскрыли масштабную схему подпольных оружейников в 41 регионе России.

