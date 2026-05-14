16:42, 14 мая 2026

Россиянин поругался с приятелем и столкнул его с моста

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Виталию Лупандину дали 6,5 года за покушение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вечером 9 апреля 2025 года Лупандин пил алкоголь со знакомым. Когда мужчины шли по Литейному мосту, разговор не заладился, Лупандин рассердился на собеседника, а затем схватил его и перебросил через гранитное ограждение на асфальт проезжей части набережной Кутузова. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В суде Лупандин признал свою вину частично, заявив, что не планировал лишать потерпевшего жизни.

Ранее в Кемеровской области за покушение на товарища с мачете задержали 66-летнего пенсионера из села Тарасово.

