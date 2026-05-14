Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 14 мая 2026Россия

Российский подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела

В Тыве подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jomic / Shutterstock / Fotodom

В Тыве 15-летний подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, российский подросток зажег спичку в кладовке с бензином, якобы намереваясь прикурить сигарету. В этот момент помещение загорелось.

Сообщается, что мальчик успел выбежать из кладовки и разбудить спавших в доме дедушку и бабушку. Им удалось спастись, но их дом полностью выгорел.

Подростка госпитализировали с термическими ожогами 75 процентов поверхности тела и ожоговым шоком. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что женщина с сыном решили сделать самогон в Иркутской области и едва не лишились жизни. Их с ожогами доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    Желавший вернуть жену россиянин заработал три уголовные статьи

    Apple вступилась за Android

    Evolute представил россиянам новый электрический кроссовер

    МВФ назвал главные проблемы мировой экономики

    Холостяк поместил себя на билборд и нашел жену

    В российском Минфине рассказали о преимуществах искусственного интеллекта

    Российский подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела

    В России рассказали о взаимоотношениях с Киргизией

    Некоторым россиянам запретили есть бананы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok