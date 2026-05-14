Российский подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела

В Тыве 15-летний подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, российский подросток зажег спичку в кладовке с бензином, якобы намереваясь прикурить сигарету. В этот момент помещение загорелось.

Сообщается, что мальчик успел выбежать из кладовки и разбудить спавших в доме дедушку и бабушку. Им удалось спастись, но их дом полностью выгорел.

Подростка госпитализировали с термическими ожогами 75 процентов поверхности тела и ожоговым шоком. Его состояние оценивается как тяжелое.

