Российского историка объявили в розыск

МВД России объявило в розыск историка и главного редактора медиапроекта «Говорит НеМосква» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Виктора Мучника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Основанием стала статья Уголовного кодекса — какая именно, не уточняется.

Виктор Мучник — томский журналист и историк. Ранее он возглавлял телекомпанию ТВ2. После начала СВО он уехал из страны и запустил проект «Говорит НеМосква», который в ноябре 2024 года внесли в реестр иностранных агентов. По данным Минюста России, «Говорит НеМосква» распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике.

