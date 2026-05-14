Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:47, 14 мая 2026Силовые структуры

Российского историка объявили в розыск

МВД объявило в розыск главреда «Говорит НеМосква» Мучника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск историка и главного редактора медиапроекта «Говорит НеМосква» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Виктора Мучника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Основанием стала статья Уголовного кодекса — какая именно, не уточняется.

Виктор Мучник — томский журналист и историк. Ранее он возглавлял телекомпанию ТВ2. После начала СВО он уехал из страны и запустил проект «Говорит НеМосква», который в ноябре 2024 года внесли в реестр иностранных агентов. По данным Минюста России, «Говорит НеМосква» распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике.

Ранее сообщалось, что объявленному в розыск экс-замглавы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявили обвинение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok