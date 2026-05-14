Рубио не дал Маску рассказать о переговорах Трампа и Си Цзиньпина

Рубио увел Маска от прессы, когда тот заговорил о встрече Трампа и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Марко Рубио увел американского миллиардера Илона Маска от прессы, когда тот заговорил о встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

Представители СМИ встретили Маска в Доме народных собраний в Пекине, где состоится торжественный прием по случаю визита Трампа в Китай, и задали ему вопрос о прошедших переговорах.

«Это было потрясающе», — успел сказать Маск, прежде чем Рубио увел его от журналистов.

Ранее сообщалось, что власти КНР разрешили визит Рубио в страну, несмотря на наложенные на него санкции. По некоторым данным, для этого было изменено написание фамилии госсекретаря США, что дало формальную возможность не применять наложенные на него ограничения.