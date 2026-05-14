12:04, 14 мая 2026Культура

Шаляпин призвал Фадеева и Линду помириться

Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал продюсера Максима Фадеева и певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) помириться. Обращение к ним артист опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Хочу призвать коллег не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам», — высказался Шаляпин. Прохор посоветовал Фадееву не портить мнение о себе и напомнил, что он уже и так один из самых богатых продюсеров в России, а деньги «не все решают в этом мире».

12 мая сообщалось, что Линда задержана в Москве и доставлена на допрос. Правоохранители допрашивали певицу более восьми часов, позже ее перевели из статуса свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Фадеев выразил сожаление в связи с задержанием Линды и заявил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.

