Стало известно об элитной недвижимости Андреасяна в Москве и Дубае

«Звездач»: Андреасян владеет квартирой в историческом доме в Москве за 80 млн

Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк, владеют элитной недвижимостью в РФ и ОАЭ. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Речь идет о квартире в Москве и апартаментах в Дубае. Первый объект расположен в старинном доходном доме, его площадь составляет более 147 квадратных метров. Среди особенностей — потолки высотой почти четыре метра, просторная гардеробная и отделка лепниной на кухне. Стоимость жилья вместе с ремонтом, соавтором которого была Лиза, оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Недвижимость в Дубае в престижном районе Jumeirah Lakes Towers супруги купили в 2022 году. Локация представляет собой огромный жилой кластер из 80 башен высотой от 35 до 45 этажей, которые построены вокруг искусственных озер. Моряк признавалась, что квартира в Дубае была ее мечтой. Интерьер объекта выполнен в светлых тонах, ставка сделана на ощущение «воздуха» и простора.

Ранее сообщалось, что рэпер Icegergert купил элитную квартиру в Санкт-Петербурге за 130 миллионов рублей.