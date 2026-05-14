23:47, 14 мая 2026Россия

Омбудсмен рассказала о выступающих против России «защитниках прав»

Марина Совина (ночной редактор)
Яна Лантратова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) многое расставила по местам, когда известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против России, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает RT.

По ее словам, говоря о свободе, гуманизме, правах человека, они не упоминают жителей Донбасса и приграничных регионов, погибающих журналистов, раненых бойцов. «Известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — указала она.

По мнению омбудсмена, именно на этом фоне стало видно не придуманное, а подлинное гражданское общество.

Государственная дума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая.

