Омбудсмен рассказала о выступающих против России «защитниках прав»

Омбудсмен Лантратова заявила, что СВО многое расставила по местам

Специальная военная операция (СВО) многое расставила по местам, когда известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против России, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает RT.

По ее словам, говоря о свободе, гуманизме, правах человека, они не упоминают жителей Донбасса и приграничных регионов, погибающих журналистов, раненых бойцов. «Известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — указала она.

По мнению омбудсмена, именно на этом фоне стало видно не придуманное, а подлинное гражданское общество.

Государственная дума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая.