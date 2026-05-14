13:31, 14 мая 2026Бывший СССР

В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

Мирзоян: Ереван будет выстраивать с Москвой здоровые партнерские отношения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Армения намерена выстраивать с Россией здоровые партнерские отношения. О будущем двусторонних отношений высказался глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает Telegram-канал «Кавказское бюро».

«Мы прилагали, прилагаем и будем в будущем прилагать усилия, чтобы иметь с РФ нормальные, партнерские, здоровые отношения», — заявил дипломат.

Он добавил, что при этом Ереван стремится к диверсификации внешней политики и экономических связей.

Ранее Мирзоян заявил, что Армения не собирается «разводиться» с Россией. По его словам, нынешние споры между Москвой и Ереваном являются частью политического процесса, а стороны обсуждают высказанные друг другу точки зрения.

