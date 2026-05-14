11:25, 14 мая 2026

В России отреагировали на идею Рютте обязать страны НАТО выделять деньги Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Malina Norocea / Reuters

Идея генерального секретаря НАТО Марка Рютте обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента от их годового ВВП провалится, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Понятно, почему Рютте хочет сделать помощь Украине регулярной, указал депутат. «Дело в том, что сегодня то, что он заявил, составляет примерно 10 процентов от тех вложений, которые американцы потребовали от всех участников НАТО их вложений на содержание НАТО. И далеко не все сегодня готовы даже вносить 3 процента, а требуется 5 процентов. Это одна из причин, почему американцы поднимают тему о выходе их из этого альянса — они не хотят содержать другие страны», — объяснил Чепа.

Сегодня, когда требования НАТО возрастают, страны, начиная с Германии, начинают считать, что они готовы увеличить свои взносы в альянс, но только за счет поставок оружия собственного производства, добавил он. «Эту политику, допустим, Германия начала где-то с 2019-2020-го годов. То есть деиндустриализация страны означает, с другой стороны, милитаризацию экономики Германии, и многие немецкие экономисты считают, что только милитаризация экономики может вытащить Германию из кризиса», — привел пример парламентарий.

Если НАТО хочет продолжать отдавать деньги на поддержку Украины, значит, они видят дальнейшее развитие конфликта, указал политик. Он предположил, что Запад хочет заморозить, а потом каким-то образом реанимировать его. Однако, в условиях развития скандала вокруг бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака затея Рютте провалится, полагает депутат.

Ранее генсек НАТО Рютте предложил обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента их ВВП в год. Отмечалось, что инициатива позволила бы сделать помощь Киеву «регулярной» и «долгосрочной».

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). До этого, 11 мая, следователи САП предъявили ему обвинения по отмыванию средств в особо крупном размере группой лиц. По версии следствия, бывший чиновник и другие участники схемы легализовали почти полмиллиарда гривен через строительство элитных резиденций в Киевской области.

