В России отреагировали на идею Рютте обязать страны НАТО выделять деньги Украине

Депутат Чепа: Идея Рютте обязать страны НАТО выделять деньги Украине провалится

Идея генерального секретаря НАТО Марка Рютте обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента от их годового ВВП провалится, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Понятно, почему Рютте хочет сделать помощь Украине регулярной, указал депутат. «Дело в том, что сегодня то, что он заявил, составляет примерно 10 процентов от тех вложений, которые американцы потребовали от всех участников НАТО их вложений на содержание НАТО. И далеко не все сегодня готовы даже вносить 3 процента, а требуется 5 процентов. Это одна из причин, почему американцы поднимают тему о выходе их из этого альянса — они не хотят содержать другие страны», — объяснил Чепа.

Сегодня, когда требования НАТО возрастают, страны, начиная с Германии, начинают считать, что они готовы увеличить свои взносы в альянс, но только за счет поставок оружия собственного производства, добавил он. «Эту политику, допустим, Германия начала где-то с 2019-2020-го годов. То есть деиндустриализация страны означает, с другой стороны, милитаризацию экономики Германии, и многие немецкие экономисты считают, что только милитаризация экономики может вытащить Германию из кризиса», — привел пример парламентарий.

Если НАТО хочет продолжать отдавать деньги на поддержку Украины, значит, они видят дальнейшее развитие конфликта, указал политик. Он предположил, что Запад хочет заморозить, а потом каким-то образом реанимировать его. Однако, в условиях развития скандала вокруг бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака затея Рютте провалится, полагает депутат.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). До этого, 11 мая, следователи САП предъявили ему обвинения по отмыванию средств в особо крупном размере группой лиц. По версии следствия, бывший чиновник и другие участники схемы легализовали почти полмиллиарда гривен через строительство элитных резиденций в Киевской области.

