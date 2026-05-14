19:49, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозы Зеленского после ударов по Киеву

Депутат Журавлев призвал уничтожить украинскую беспилотную индустрию
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После атаки на Киев президент Украины Владимир Зеленский привычно обратился за помощью к западным партнерам, в то время как республика сама полторы тысячи раз нарушила майское перемирие, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Россию ждет ответ за массированные удары по Украине. Позднее президент поручил вооруженным силам и специальным службам разработать возможные варианты ответа на массированную атаку.

«Стоило получить серьезный удар по Киеву — в момент, когда перемирие, между прочим, уже закончилось — как там тут же заныли, обращаясь за помощью к европейцам. Будем бить и дальше, вызывая нытье укронацистов. А самое главное сейчас, уничтожить украинскую беспилотную индустрию и навсегда лишить их возможности атаковать российскую территорию», — прокомментировал Журавлев.

13 мая украинский лидер заявил, что Россия продолжает одну из самых долгих массированных воздушных атак на Украину с использованием беспилотников. Он добавил, что под удар более 800 российских дронов попали 20 регионов.

