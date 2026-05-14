Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о роли США в переговорах по Украине

Депутат Журавлев: Настоящие переговоры по Украине идут между Россией и США
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переговоры России и Украины в текущей ситуации не являются определяющими, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что по-настоящему конфликт может разрешиться только между Москвой и Вашингтоном.

«Самое главное, что в переговорах участвуют, пусть и делают вид, что в качестве посредников, представители США. Соединенным Штатам достаточно отдать приказ, и Вооруженные силы Украины немедленно прекратят боевые действия», — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что недавние обвинения в адрес главы офиса президента Украины Андрея Ермака подтверждают, что Вашингтон контролирует украинского лидера Владимира Зеленского.

В случае неповиновения, уточнил Журавлев, американская сторона может обнародовать компрометирующие материалы, которые поставят точку на политической карьере Зеленского.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса. Рубио отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин», однако уточнять их госсекретарь не стал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Россиян предупредили об опасности овощей и фруктов с огорода

    Путин со словами «не буду о грустном» рассказал о важности конкретной работы в экономике

    Перечислены пять ошибок мужчин при выборе подарка

    Бывшая жена Диброва пожаловалась на фигуру из-за комплиментов Товстика

    Госдума разрешила россиянам работать сверхурочно в два раза больше

    Отдыхавшего в ночном клубе Таиланда туриста обнаружили бездыханным с раной на голове

    В России власти задумались о восстановлении дорог после паводков

    «Ростех» представил «Бекас» для обнаружения малых БПЛА

    Раскрыта стоимость коммуналки в элитном жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok