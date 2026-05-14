Депутат Журавлев: Настоящие переговоры по Украине идут между Россией и США

Переговоры России и Украины в текущей ситуации не являются определяющими, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что по-настоящему конфликт может разрешиться только между Москвой и Вашингтоном.

«Самое главное, что в переговорах участвуют, пусть и делают вид, что в качестве посредников, представители США. Соединенным Штатам достаточно отдать приказ, и Вооруженные силы Украины немедленно прекратят боевые действия», — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что недавние обвинения в адрес главы офиса президента Украины Андрея Ермака подтверждают, что Вашингтон контролирует украинского лидера Владимира Зеленского.

В случае неповиновения, уточнил Журавлев, американская сторона может обнародовать компрометирующие материалы, которые поставят точку на политической карьере Зеленского.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса. Рубио отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин», однако уточнять их госсекретарь не стал.

