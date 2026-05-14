Моя страна
17:57, 14 мая 2026

В российском регионе захотели устроить заплыв на исторических лодках-фараонках

Мария Винар

Фото: Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области

В Ивановской области захотели устроить заплыв на исторических расписных лодках. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о деревянных лодках-фараонках. Во времена Древней Руси они были единственным средством передвижения в селе Холуй. На них местные жители переправлялись по реке Теза, которая его разделяла. Лодки чаще всего украшали изображениями женщин с рыбьим хвостом, которых называли фараонками. При этом владельцев таких плавательных средств называли фараонами.

Теперь роспись лодок возродилась в более современном формате. Для арт-фестиваля «Русская Венеция», который состоится в регионе 16 мая, дизайнеры представили переработанные рисунки орнаментов из храма Василия Блаженного и конструктивистские паттерны. Все эти идеи соответствуют заявленной теме заплыва «Человек-творец».

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области более 130 участников массового SUP-заплыва установили рекорд.

