В российском регионе захотели устроить заплыв на исторических лодках-фараонках

В Ивановской области захотели устроить заплыв на расписных лодках-фараонках

В Ивановской области захотели устроить заплыв на исторических расписных лодках. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о деревянных лодках-фараонках. Во времена Древней Руси они были единственным средством передвижения в селе Холуй. На них местные жители переправлялись по реке Теза, которая его разделяла. Лодки чаще всего украшали изображениями женщин с рыбьим хвостом, которых называли фараонками. При этом владельцев таких плавательных средств называли фараонами.

Теперь роспись лодок возродилась в более современном формате. Для арт-фестиваля «Русская Венеция», который состоится в регионе 16 мая, дизайнеры представили переработанные рисунки орнаментов из храма Василия Блаженного и конструктивистские паттерны. Все эти идеи соответствуют заявленной теме заплыва «Человек-творец».

