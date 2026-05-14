Россиянам назвали опасные из-за хантавируса и холеры страны

Онищенко: Аргентина и Индия опасны из-за хантавируса и холеры

Российским туристам назвали опасные из-за хантавируса и холеры страны — речь идет об Аргентине и Индии. Об этом рассказал НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, россияне любят путешествовать в тех местах, где идут боевые действия или распространяются опасные болезни. Он рекомендовал провести отпуск на родине. «Слава богу, что в Индию не ездим особо, иначе холеру бы возили сюда самолетами. В любом случае туроператоры должны рассказать вам, какая обстановка в стране, куда вы едете, они обязаны дать страховку», — добавил специалист.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение хантавируса среди пассажиров MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. По его мнению, риски для остальных стран мира невысоки.