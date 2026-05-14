Следователи заинтересовались дракой со съемочной группой российского телеканала

18:52, 14 мая 2026

В Москве следователи возбудили дело по факту нападения на журналистов РЕН ТВ
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 144 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Фигурантом стал напавший мужчина.

14 мая в Зеленограде мужчина подрался с членами съемочной группы программы «Экстренный вызов» на РЕН ТВ и сломал камеру. Журналисты планировали снять сюжет о косметологе, сделавшей пациентке неудачную инъекцию, из-за которой та ослепла на один глаз.

