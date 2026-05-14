13:13, 14 мая 2026

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Большому Каменному и Новоарбатскому мостам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ряд дорог в центре Москвы в четверг, 14 мая, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале Дептранса.

Речь идет о Большом Каменном мосте, а также Новоарбатском — но лишь по направлению в центр. Помимо этого, автомобилисты не смогут проехать по улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной и по участку дороги на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Водителей призвали к внимательности при построении маршрута.

Накануне аналогичные ограничения действовали на большем количестве дорог, включая Боровицкую площадь, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также на Большом Каменном мосте и Новоарбатском по направлению в центр.

