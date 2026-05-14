Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:47, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Выручка VK Tech резко выросла

Выручка VK Tech выросла на 59 процентов в первом квартале 2026 года
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tayler Derden / Shutterstock / Fotodom

Выручка VK Tech в первом квартале 2026 года выросла на 59 процентов год к году, составив 4,3 миллиарда рублей. Соответствующие данные поступили в редакцию «Ленты.ру».

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК»

Так, наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и дата-сервисы. Рекуррентная выручка выросла на 84,7 процента год к году и составила 3,7 миллиарда рублей. Это, по информации пресс-службы компании, обусловлено увеличением клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud, и ростом выручки от технической поддержки в рамках модели поставки On-Premise.

Рост выручки от крупных клиентов составил 40,7 процента год к году, от клиентов среднего и малого бизнеса — 93,6 процента. Кроме того, в марте 2026 года VK Tech приобрел CedrusData — разработчика решений для работы с большими данными, который поможет в развитии и усилении продуктовой линейки в области хранения, обработки, анализа данных, искусственного интеллекта.

Также VK Tech завершил объединение в единое направление «ИИ-решения» всех сервисов для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры в рамках одной экосистемы — от вычислений до хранения данных и прикладных ИИ-сервисов.

«В первом квартале 2026 года мы продолжили сохранять рост, опережающий рынок. Выручка выросла почти на 60 процентов год к году благодаря расширению клиентской базы и росту количества используемых продуктов на клиента», — поделился генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Сафонова признали лучшим игроком в чемпионском матче ПСЖ

    Израиль нарушил перемирие больше тысячи раз

    Названы ожидания молодых сотрудников в России от работы

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok