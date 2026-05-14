16:36, 14 мая 2026

Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: hydebrink / Shutterstock / Fotodom  

Загадочно пропавшую из аэропорта в Армении российскую пенсионерку нашли обгоревшей — женщина провела ночь в поле. Об этом сообщает Shot.

69-летняя Людмила Леванова оказалась в пригороде Еревана неподалеку от воздушной гавани, из которой должна была отправиться к родственникам в Кишинев. Россиянка оказалась обезвожена, однако сказала сотрудникам полиции, что хорошо себя чувствует.

Со слов ее родственников, женщина странно ходит. Уточняется, что пострадавшая могла получить инсульт. В ближайшее время ее осмотрят врачи.

Ранее стало известно, что Леванова накануне утром прилетела из Москвы рейсом FlyOne в аэропорт Звартноц. Там у нее была полуторачасовая пересадка. Пассажирку должны были сопроводить до транзитной зоны, но в какой-то момент она исчезла.

