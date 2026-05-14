Зеленский подарил Шацу велосипед

Юморист Михаил Шац заявил, что Зеленский подарил ему велосипед в 2015 году

Юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вспомнил, как Владимир Зеленский подарил ему велосипед. Подробности он раскрыл в выпуске проекта Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией).

Шац рассказал, что последний раз встречался с Зеленским в Киеве в 2015 году в юмористическом проекте студии «Квартал 95». «Они выяснили мою детскую травму. (...) Родители не купили мне раскладной велосипед "Кама" за 68 рублей. Короче говоря, они узнали об этом, как-то так получилось, и Владимир [Зеленский] подарил мне раскладной велосипед "Кама"», — поделился воспоминаниями юморист.

Комик добавил, что сразу сделал два круга на подаренном велосипеде по сцене дома культуры, где снималась передача.

Ранее Шац, уехавший из России, высказался о тоске по дому. Он заявил, что перестал скучать по Санкт-Петербургу, где он раньше жил.