Желавший вернуть жену россиянин заработал три уголовные статьи

Во Владимирской области осудят мужчину, угрожавшего топорами бывшей жене

Во Владимирской области осудят мужчину, угрожавшего топорами бывшей жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статьям 167 («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, в том числе из хулиганских побуждений»), 116.1 («Нанесение побоев») и 213 («Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний местный житель после развода с женой в 2025 году несколько раз пытался с ней помириться, но женщина была против. Тогда вечером 25 ноября расстроенный мужчина пришел к дому бывшей супруги и порезал два колеса на ее автомобиле. На следующий день в ходе продолжающегося конфликта ранее дважды осужденный за нанесение жене побоев снова ее избил в порыве гнева.

Когда женщина потребовала у него вернуть телефон, злоумышленник взял в гараже два топора и угрожая расправой, нанес несколько ударов по стеклам автомобиля, в котором сидела пострадавшая.

Обвиняемый частично признал вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что поцелуй в плечо стал катализатором побоища мигрантов на российской птицефабрике.