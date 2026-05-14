Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:37, 14 мая 2026Силовые структуры

Желавший вернуть жену россиянин заработал три уголовные статьи

Во Владимирской области осудят мужчину, угрожавшего топорами бывшей жене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во Владимирской области осудят мужчину, угрожавшего топорами бывшей жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статьям 167 («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, в том числе из хулиганских побуждений»), 116.1 («Нанесение побоев») и 213 («Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний местный житель после развода с женой в 2025 году несколько раз пытался с ней помириться, но женщина была против. Тогда вечером 25 ноября расстроенный мужчина пришел к дому бывшей супруги и порезал два колеса на ее автомобиле. На следующий день в ходе продолжающегося конфликта ранее дважды осужденный за нанесение жене побоев снова ее избил в порыве гнева.

Когда женщина потребовала у него вернуть телефон, злоумышленник взял в гараже два топора и угрожая расправой, нанес несколько ударов по стеклам автомобиля, в котором сидела пострадавшая.

Обвиняемый частично признал вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что поцелуй в плечо стал катализатором побоища мигрантов на российской птицефабрике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    В России ответили на угрозы Зеленского после ударов по Киеву

    Российского историка объявили в розыск

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok