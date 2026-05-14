Женщина с самыми большими щеками в мире решила их уменьшить

Модель Анастасия Покрищук с аномально большими щеками решила от них избавиться

Украинская модель Анастасия Покрищук, прославившаяся как обладательница самых больших щек в мире из-за десятков косметологических процедур, решила растворить свои скулы, чтобы сделать подтяжку лица. Об этом сообщает Daily Mirror.

37-летняя блогерша на протяжении последних 10 лет вводила в лицо филлеры, добиваясь гипертрофированных скул, и благодаря этой особенности получила известность, контракты с косметическими брендами и даже приглашения на телешоу. Однако теперь женщина решила отказаться от своего необычного образа и избавиться от аномальных скул. «Я намерена растворить все в своем лице, потому что мне нужна подтяжка. Это невозможно сделать с тем, что во мне есть», — объяснила она в личном аккаунте в соцсетях. Покрищук добавила, что процедура проходит постепенно: «Если сделать все сразу, кожа может обвиснуть».

Мнения фанатов модели разделились: одни с нетерпением ждут результата операции, другие считают, что в 37 лет подтяжка лица не нужна.

Покрищук начала менять внешность еще в 26 лет. За десять лет она сделала десятки инъекций в щеки и скулы, а затем добавила филлеры в губы, ботокс в лоб, виниры и, по слухам, увеличивала грудь и ягодицы. «После инъекций я влюбилась в свои щеки, даже понимая, что для других они выглядят странно», — признавалась она ранее.

