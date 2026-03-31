09:07, 31 марта 2026

Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет внешности

70-летняя британка Янез, выглядящая на 50, назвала секретом молодости целибат
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: verona studio / Shutterstock / Fotodom

70-летняя жительница Великобритании Ширли Янез раскрыла, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Ее историей делится Daily Mail.

По словам Янез, ей часто дают на вид всего 50 лет. Обычно все думают, что секрет ее молодости — косметические процедуры, многоступенчатый уход за кожей, изнурительные тренировки и биодобавки. Однако все гораздо неожиданнее. Британка объяснила, что ее красота объясняется отказом от того, что она считает излишествами.

Так, Янез перестала пить алкоголь, есть мясо и молочные продукты, а также заниматься сексом. Женщина призналась, что соблюдает целибат более 20 лет. Хоть многие врачи утверждают, что активная интимная жизнь поддерживает здоровье, Янез уверена, что другие стороны отношений с мужчинами приносят гораздо больше вреда.

«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Только когда я отошла от всего этого, я поняла, сколько энергии отнимали у меня романтические связи», — отметила британка. По ее словам, отношения слишком часто сопровождаются эмоциональным напряжением: с партнером нужно идти на компромиссы, эмоционально обслуживать его и прикладывать усилия для сохранения чувств. Без всего этого Янез стала ощущать себя гораздо лучше.

Я поняла, что старение — это не то, с чем можно справиться с помощью чудодейственных кремов или медицинских вмешательств. Дело скорее в том, какой выбор мы делаем каждый день, как мы живем, что потребляем и куда направляем свою эмоциональную энергию

Ширли Янез

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Джессика Джеррард рассказала, как ей удается в 40 лет выглядеть на 20. Своим секретом она назвала правильный уход за кожей, в том числе отказ от загара.

