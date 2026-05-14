Журналиста Венедиктова оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал журналиста Венедиктова на 10 тысяч рублей

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главреда ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Венедиктова обвинили в том, что он участвовал в деятельности организации, признанной нежелательной в России. Уточнялось, что речь идет о зарегистрированной в Германии компании Radio Echo GmbH, которая получила этот статус в мае 2025 года. Уточнялось, что журналист опубликовал видео с названием «Будем наблюдать» на ее информационном ресурсе.

Журналисту назначили штраф в 10 тысяч рублей. Сам Венедиктов на заседание не пришел.

Адвокат экс-главреда «Эха Москвы» заявил, что видео, за которое его оштрафовали, было опубликовано без согласия Венедиктова. Кроме того, правозащитник подчеркнул, что его подопечного не уведомили о правонарушении должным образом.

Ранее Венедиктов пожаловался на проблемы с заработком после того, как его признали иностранным агентом. Он признался, что живет на средства, которые откладывал, когда работал на «Эхе Москвы».