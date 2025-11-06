Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:28, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Журналист Венедиктов пожаловался на отсутствие заработка после признания иноагентом

Журналист Венедиктов заявил, что не может зарабатывать из-за статуса иноагента
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом России иноагентом) заявил об отсутствии заработка. Об этом он рассказал журналисту Станиславу Кучеру (признан Минюстом России иноагентом), видео доступно на YouTube.

По словам Венедиктова, у него возникли трудности с заработком из-за статуса иностранного агента. «Я не могу зарабатывать, я в течение этого года не заработал ни копейки», — пожаловался он.

Журналист добавил, что живет на средства, которые он откладывал, когда работал на «Эхе Москвы». Венедиктов указал, что получал на радиостанции большую зарплату, однако был достаточно бережливым.

Ранее бывший главред «Эха Москвы» пожаловался, что из-за статуса иностранного агента лишился некоторых возможностей, и назвал себя «недогражданином». Венедиктов заявил, что среди прочего ему не хватает общения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    У россиянина нашли части самодельного пистолета-пулемета

    Алиев анонсировал перевод армии на стандарты НАТО

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости