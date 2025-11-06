Журналист Венедиктов пожаловался на отсутствие заработка после признания иноагентом

Журналист Венедиктов заявил, что не может зарабатывать из-за статуса иноагента

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом России иноагентом) заявил об отсутствии заработка. Об этом он рассказал журналисту Станиславу Кучеру (признан Минюстом России иноагентом), видео доступно на YouTube.

По словам Венедиктова, у него возникли трудности с заработком из-за статуса иностранного агента. «Я не могу зарабатывать, я в течение этого года не заработал ни копейки», — пожаловался он.

Журналист добавил, что живет на средства, которые он откладывал, когда работал на «Эхе Москвы». Венедиктов указал, что получал на радиостанции большую зарплату, однако был достаточно бережливым.

Ранее бывший главред «Эха Москвы» пожаловался, что из-за статуса иностранного агента лишился некоторых возможностей, и назвал себя «недогражданином». Венедиктов заявил, что среди прочего ему не хватает общения.