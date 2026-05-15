15 мая: какой праздник отмечают в России и мире

15 мая в России отмечают День московского метрополитена, а также День осетинского языка и литературы. Жители других стран отмечают Международный день семьи и День климата. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 15 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Дeнь мocкoвcкoгo мeтpoпoлитeнa

15 мая столичный метрополитен отмечает годовщину со дня открытия. Первые поезда по двум маршрутам — от «Сокольников» через центр до «Парка культуры» и от «Сокольников» до «Смоленской» — пошли в 1935 году.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

День осетинского языка и литературы

15 мая 1899 года в свет вышла книга «Осетинская лира» Косты Хетагурова, который считается основоположником осетинского литературного языка. В 2003 году с целью привлечь внимание к развитию национальной культуры в Северной Осетии был установлен праздник, приуроченный к годовщине публикации книги.

597 450 человек в мире владеют осетинским языком, по данным на 2021 год

Сейчас осетинский язык считается исчезающим. В издании ЮНЕСКО «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» он относится категории уязвимых.

Праздники в мире

Международный день семьи

Мeждунapoдный дeнь ceмьи учредили при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Праздник призван обратить внимание общественности на социальные, демографические, экономические и экологические проблемы, касающиеся семей.

Фото: Jessica Rockowitz / Unsplash

Международный день климата

ООН учредила Международный день климата в 1987 году с целью привлечь внимание людей к проблемам глобального потепления, изменения погодных условий и стихийных бедствий.

Изменения климата приводят к аномальным бедствиям — засухе, пожарам, наводнениям, землетрясениям. Природные катаклизмы не только ухудшают качество жизни людей, но и негативно сказываются на разнообразии живых организмов по всей планете. По данным ООН, основная причина климатических изменений — выбросы парниковых газов, задерживающих солнечное тепло.

В настоящее время планета нагревается быстрее, чем когда-либо в истории человечества Организация Объединенных Наций

Какие еще праздники отмечают в мире 15 мая

День шоколадных чипсов;

Дeнь вoopуженныx cил в Словении;

Дeнь вoccтaнoвлeния нeзaвиcимocти Австрии;

Мeждунapoдный дeнь oткaзникa oт вoeннoй cлужбы пo убeждeниям coвecти.

Какой церковный праздник 15 мая

Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

Сыновья великого князя Владимира Борис и Глеб приняли мученичество от рук наемников их старшего брата Святополка. Предание гласит, что, будучи воспитанными в христианском благочестии, Борис и Глеб сами предпочли такую участь междоусобной войне со Святополком, проявив подлинную любовь к Богу и смирение.

Православная церковь почитает Бориса и Глеба как страстотерпцев и первых русских святых. Их считают покровителями Русской земли. Легенды гласят, что Борис и Глеб являлись во снах Александру Невскому накануне Ледового побоища и Дмитрию Донскому в день Куликовской биты.

День памяти Святителя Афанасия

Еще в детстве мать отдала Афанасия в Александрийский храм на служение. Повзрослев, он стал диаконом и начал писать свои первые духовные сочинения. В 325-м году Афанасий поехал с патриархом Александром на I Вселенский Собор в Никее, где выступил против ереси Ария. Речь Афанасия оценили священнослужители, а вот ариане начали преследовать святого.

С 326 года и вплоть до своей кончины 373-м Афанасий возглавлял Александрийскую кафедру. Все эти годы он терпел клевету и нападки ариан. После себя святой оставил множество духовных текстов, и сам Иоанн Златоуст советовал каждому христианину читать житие Афанасия Александрийского.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 мая

Праздник Путивльской иконы Божией Матери.

День памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса.

День памяти мученика Еспера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула.

Приметы на 15 мая

Ясный восход в этот день предвещает дождливое лето.

Если в ночь на 15 мая поет соловей — погода днем будет ясной.

Появившиеся днем облака рассеиваются к вечеру — также к солнечному дню.

Зацвела черемуха — следующие две недели будет холодно.

Кто родился 15 мая

Советская и российская актриса. Широкую известность получила благодаря роли соблазнительницы Анны Сергеевны в кинофильме «Бриллиантовая рука». Позже артистка также снялась в известных многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Кадр: фильм «Бриллиантовая рука»

Михаил Булгаков — русский писатель, врач, драматург. Мировую известность писателю принес роман «Мастер и Маргарита», многократно экранизированный как в России, так и за рубежом.Также широко известны повесть Булгакова «Собачье сердце», цикл рассказов «Записки юного врача» и роман «Белая гвардия».

Кто еще родился 15 мая