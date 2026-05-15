14:48, 15 мая 2026Экономика

Евросоюз добился резкого падения миграции

Frontex: Приток нелегальных мигрантов в Европу упал на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Juan Medina / Reuters

Поток нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) начал иссякать. Об этом сообщило Tagesschau со ссылкой на Европейскую службу пограничной и береговой охраны (Frontex).

По ее данным, число нелегальных пересечений границы Евросоюза с января по конец апреля 2026-го упало на 40 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. С 2025-го в ЕС нелегально въехали чуть менее 29 тысяч человек. Это самый низкий показатель за последние годы. В 2023-м число таких случаев было в три раза выше.

Основным маршрутом въезда остается центральная часть Средиземноморья, обычно начинающаяся в Ливии и заканчивающаяся на итальянском побережье. За ней следует восточно-средиземноморский маршрут — через Турцию в Грецию и на Кипр. На оба маршрута приходится приблизительно треть всех случаев нелегального въезда в ЕС.

Как напомнила Frontex, количество нелегальных въездов за весь 2025-й сократилось на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Средней Азии все чаще предпочитают отправляться на заработки в Евросоюз, а не в Россию.

