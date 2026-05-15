Фицо рассказал о важной информации для Европы от Путина

Фицо заявил, что передаст Европе важную информацию после встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что передаст европейским политикам важную информацию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Москве 9 мая. Слова политика приводит РИА Новости.

«Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю. (...) Я думаю, что это информация, которую необходимо передавать нашим партнерам», — рассказал он.

Словацкий премьер отметил, что российский лидер «очень четко» обозначил свою позицию по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Фицо заявил, что посредником в переговорах между Евросоюзом и Россией должен быть человек, понимающий русскую душу. Он подчеркнул, что европейским политикам следует вести с Москвой «нормальный диалог».