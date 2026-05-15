Иностранец надругался над россиянкой при входе в метро

В Москве задержали иностранца по подозрению в надругательстве над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он подозревается по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, днем 6 мая иностранный гражданин, заходя на станцию Московского метрополитена «Красногвардейская», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении прохожей девушки. Пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

