Курьер жестоко отомстил несправедливо лишившему его чаевых покупателю

Пользователь Reddit с ником SevenBillionChickens, работающий в службе доставки, рассказал, как отомстил одному из клиентов. Мужчину возмутило, что тот сначала не выходил на связь с ним, а потом лишил чаевых.

«Я доставлял заказ в красивый трехэтажный таунхаус. Каждый его блок был отделен от улицы огороженным двором, закрывавшимся изнутри. Попытавшись открыть ворота, я обнаружил, что они заперты. Я позвонил клиенту, но никто не взял трубку. Поэтому я оставил заказ прямо возле ворот, сфотографировал его, добавил описание ситуации и ушел», — написал автор.

Он уточнил, что происходило это уже за полночь, вокруг практически не было людей и машин, а потому сохранность заказа не вызывала у него сомнений. Однако вскоре он увидел в приложении, что его рейтинг снизился, а чаевые от проблемного клиента были аннулированы.

После этого он решил отомстить. Купив на маркетплейсе велосипедный замок, который явно было бы непросто перепилить, он выждал пару недель, чтобы отвести от себя подозрения. После этого он вернулся к таунхаусу, подошел к нужному дому и обмотал замок вокруг металлических прутьев ворот. Защелкнув его, он установил случайную кодовую комбинацию и неспешно удалился.

«Я понятия не имею, какие проблемы — если таковые вообще были — это вызвало в его жизни. Мне нравится представлять, как следующим утром он, спеша на работу, вышел из дома, увидел, что заперт, и его день превратился в ночной кошмар», — заключил курьер.

