Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала, уверяя в том, что на Украине нет биолабораторий, заявил в интервью подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Вашингтон расследует деятельность таких объектов. «Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем», — высказался он.
Военный напомнил, что в марте 2022 года тогдашняя заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на украинской территории.
Ранее стало известно, что США проведут расследование деятельности 40 биолабораторий на Украине.