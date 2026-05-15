Расмуссен: Администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине

Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала, уверяя в том, что на Украине нет биолабораторий, заявил в интервью подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон расследует деятельность таких объектов. «Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем», — высказался он.

Военный напомнил, что в марте 2022 года тогдашняя заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на украинской территории.

Ранее стало известно, что США проведут расследование деятельности 40 биолабораторий на Украине.