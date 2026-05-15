Лавров: Зеленского сделали новым фюрером в Европе

Президента Украины Владимира Зеленского сделали в Европе новым фюрером. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский», — рассказал Лавров по итогам визита в Индию.

По его словам, происходящие события напоминают историю и вызывают тревогу.

Ранее Лавров отметил, что Украина является единственной в мире страной, в которой запрещен официальный язык Организации Объединенных Наций.